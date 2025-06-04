Малые технологические компании могут получить грант до 250 млн рублей

МТК с выручкой до 100 млн рублей в год могут получить крупный заказ от корпораций и грант на его выполнение на сумму до 250 млн.

Минэкономразвития и Центр поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) запустили грантовую программу доращивания поставщиков.

Суть программы в том, что малые технологические компании (МТК) начнут получать заказы от крупных корпораций, а также деньги на то, чтобы доработать технологию и вывести на рынок уже готовый продукт. Об этом сказано в телеграм-канале Минэка.

Власти собираются помочь с доработкой решений под техническое задание заказчика, с созданием образцов и запуском производства, а также с получением сертификатов и запуском пилотных партий.

В программе могут участвовать МТК с выручкой до 100 млн рублей. Размер гранта — от 25 до 250 млн рублей, он будет зависеть от масштаба проекта. Срок финансирования составит не более трех лет.

Основная цель грантов том, чтобы за три года компания запустила производство, а еще в следующие три года заработала на продукте в пять раз больше суммы гранта.

Заявки на участия принимают на сайте до 15 сентября 2025 года.

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