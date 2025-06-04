Как считать ежемесячные авансовые платежи-2025: таблица с формулами

Авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляют все компании на ОСНО. Вариантов таких платежей два: ежемесячные и ежеквартальные. Но ежемесячные можно платить двумя способами. Показываем в таблице.

Компании, которые обязаны уплачивать ежемесячные авансовые платежи, должны рассчитать сумму либо на основе прибыли прошлого квартала, либо исходя из фактической прибыли.

Способ расчета ежемесячного платежа Как платить Формула для расчета На основе прибыли прошлого квартала Вносить ежемесячные авансы нужно следующим образом: разделить общую сумму квартального авансового платежа на три одинаковые суммы;

уплату проводить до 28 числа каждого из месяцев квартала. После окончания квартала необходимо определить сумму аванса за период и размер доплаты. Он зависит от того, какой доход в действительности получила компания. Чтобы рассчитать доплату, используйте следующую формулу: Доплата = Аванс за текущий период — (Аванс за прошлый период + Сумма ежемесячных авансовых платежей за текущий квартал). Исходя из фактической прибыли В этом случае компании уплачивают налог по фактически полученной прибыли за прошлый месяц. Дата уплаты налога — 28 число месяца, следующего за отчетным. Аванс за отчетный период = Налогооблагаемая база × ставка налога — аванс за предыдущие периоды.

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