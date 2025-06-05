Маркетплейсы будут обязаны писать состав упаковки

Депутаты предлагают указывать материал, из которого сделана упаковка, чтобы люди могли выбрать экологичную.

В магазинах покупатели могут прочитать, из чего сделана упаковка, и выбрать экологичную и перерабатываемую. А при покупках онлайн такой возможности нет, поэтому депутаты петербургского Заксобрания предложили внести изменения в закон о защите прав потребителей.

Продавцов на маркетплейсах предлагают обязать указывать, из каких материалов изготовлена упаковка. Код изготовления материала обычно есть в маркировке: например, полиэтилен высокого давления (ПВД), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭП).

«Зная материал изготовления упаковки, осознанный потребитель сможет определить, какую из них он может сдать в переработку. Исходя из этого, может сделать обоснованный выбор. А повышение спроса на перерабатываемую упаковку транслирует производителю соответствующий запрос покупателя», — считают законодатели.

К 2030 году в России нужно будет сортировать 100% твердых коммунальных отходов, захоранивать не более 50%, и не менее 25 % вовлекать во вторичный оборот, напомнили депутаты. При этом число онлайн-покупок растет.

«Около 70 миллионов человек в нашей стране ежегодно делают онлайн-покупки. Понятно, что эта цифра будет расти. Поэтому считаем, что это — очень важная тема», — сказал депутат ЗС Петербурга Михаил Амосов.

Из-за интернет-торговли в общем составе коммунальных отходов к чрезмерному количеству транспортной упаковки прибавляется неперерабатываемая, которую покупают неосознанно – так как в карточке товаров нет информации об этом.

Депутаты считают, что на именно запрос потребителя может ускорить переход производителей на более экологичную упаковку.

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