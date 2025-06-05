🙏 Предприниматели призывают Центробанк снизить ключевую ставку

РСПП ждет, что Банк России снизит ключевую ставку до 19% годовых или хотя бы до 20%. Это сократит риски банкротств и просрочек платежей.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Александр Шохин призвал Центробанк снизить ключевую ставку до 19%. Он уверен, что даже если снизить ставку до 20%, это уже станет маркером возвращения к нормальному функционированию экономики.

«Снижение "ключа" до 19% не только обозначит траекторию снижения, но и создаст уже сейчас условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и даже банкротств из-за высокой стоимости оборотных средств и выросших платежей по кредитам», — сказал Шохин.

Также он напомнил, что в снижении ставки заинтересован не только бизнес. Низкая ставка позволит сэкономить бюджетные деньги, которые пойдут на господдержку.

Ключевая ставка 21% не меняется уже с 28 октября 2024 года. Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ состоится уже в эту пятницу, 6 июня 2025 года.

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