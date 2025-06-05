Оценить стоимость перехода на ЭДО и срок окупаемости затрат можно с помощью сервиса ФНС

Электронные счета-фактуры дают бизнесу ряд преимуществ. Проверить правильность их заполнения и посчитать стоимость перехода на электронный документооборот можно на сайте Налоговой службы.

УФНС напомнило, что Налоговая служба утвердила Ведомственную программу цифровой трансформации на 2024-2026 годы. По мнению налоговиков, цифровизация даст бизнесу ряд преимуществ и поможет стать эффективнее.

В частности, все большей популярностью пользуются электронные счета-фактуры (ЭСФ). Это аналоги привычных бумажных счетов-фактур, которые направляют и принимают с помощью операторов ЭДО и имеют такую же юридическую силу. При этом ЭСФ упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами.

Применение ЭСФ дает такие преимущества:

выше скорость обмена информацией;

бизнес становится продуктивнее;

меньше затрат;

документы нельзя потерять;

нет бумажных архивов;

больше контроля и ниже риск ошибок.

Проверить правильность заполнения счетов-фактур можно в сервисе на официальном сайте ФНС — «Калькулятор для расчета эффективности внедрения ЭДО в компании». Он позволяет предварительно просчитать стоимость перехода компании на ЭДО и примерный срок окупаемости таких затрат.

Также узнать типовые пошаговые сценарии внедрения ЭДО в компании можно в разделе «Сценарии внедрения ЭДО» на сайте ФНС.

Подробно разберем все возможности ЭДО на онлайн-курсе «Работа с ЭДО». Вы научитесь вести учет электронных документов и работать с контрагентами по ЭДО, освоите все системы ЭДО, чтобы упростить работу с маркировкой, госзакупками, Меркурием и ЕГАИС.