ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (1)
ЭДО

Оценить стоимость перехода на ЭДО и срок окупаемости затрат можно с помощью сервиса ФНС

Электронные счета-фактуры дают бизнесу ряд преимуществ. Проверить правильность их заполнения и посчитать стоимость перехода на электронный документооборот можно на сайте Налоговой службы.

УФНС напомнило, что Налоговая служба утвердила Ведомственную программу цифровой трансформации на 2024-2026 годы. По мнению налоговиков, цифровизация даст бизнесу ряд преимуществ и поможет стать эффективнее.

В частности, все большей популярностью пользуются электронные счета-фактуры (ЭСФ). Это аналоги привычных бумажных счетов-фактур, которые направляют и принимают с помощью операторов ЭДО и имеют такую же юридическую силу. При этом ЭСФ упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами.

Применение ЭСФ дает такие преимущества:

  • выше скорость обмена информацией;

  • бизнес становится продуктивнее;

  • меньше затрат;

  • документы нельзя потерять;

  • нет бумажных архивов;

  • больше контроля и ниже риск ошибок.

Проверить правильность заполнения счетов-фактур можно в сервисе на официальном сайте ФНС — «Калькулятор для расчета эффективности внедрения ЭДО в компании». Он позволяет предварительно просчитать стоимость перехода компании на ЭДО и примерный срок окупаемости таких затрат.

Также узнать типовые пошаговые сценарии внедрения ЭДО в компании можно в разделе «Сценарии внедрения ЭДО» на сайте ФНС.

Подробно разберем все возможности ЭДО на онлайн-курсе «Работа с ЭДО». Вы научитесь вести учет электронных документов и работать с контрагентами по ЭДО, освоите все системы ЭДО, чтобы упростить работу с маркировкой, госзакупками, Меркурием и ЕГАИС.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум