Оценить стоимость перехода на ЭДО и срок окупаемости затрат можно с помощью сервиса ФНС
УФНС напомнило, что Налоговая служба утвердила Ведомственную программу цифровой трансформации на 2024-2026 годы. По мнению налоговиков, цифровизация даст бизнесу ряд преимуществ и поможет стать эффективнее.
В частности, все большей популярностью пользуются электронные счета-фактуры (ЭСФ). Это аналоги привычных бумажных счетов-фактур, которые направляют и принимают с помощью операторов ЭДО и имеют такую же юридическую силу. При этом ЭСФ упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами.
Применение ЭСФ дает такие преимущества:
выше скорость обмена информацией;
бизнес становится продуктивнее;
меньше затрат;
документы нельзя потерять;
нет бумажных архивов;
больше контроля и ниже риск ошибок.
Проверить правильность заполнения счетов-фактур можно в сервисе на официальном сайте ФНС — «Калькулятор для расчета эффективности внедрения ЭДО в компании». Он позволяет предварительно просчитать стоимость перехода компании на ЭДО и примерный срок окупаемости таких затрат.
Также узнать типовые пошаговые сценарии внедрения ЭДО в компании можно в разделе «Сценарии внедрения ЭДО» на сайте ФНС.
Подробно разберем все возможности ЭДО на онлайн-курсе «Работа с ЭДО». Вы научитесь вести учет электронных документов и работать с контрагентами по ЭДО, освоите все системы ЭДО, чтобы упростить работу с маркировкой, госзакупками, Меркурием и ЕГАИС.
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