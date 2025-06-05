Обеспечительный платеж не учитывают при расчете налога на прибыль. Но есть исключение

В общем случае залог или обеспечительный платеж не учитывают в налоговой базе по налогу на прибыль организаций. Но если такой платеж не подлежит возврату – его включают в доходы.

Особенности учета обеспечительных платежей в базе по налогу на прибыль объяснил Минфин в письме от 16.04.2025 № 03-03-05/38062.

В общем случае при определении налоговой базы не учитывают полученные залоги, задатки, обеспечительные платежи: подп. 2 п. 1 ст. 251 НК.

Но если обеспечительный платеж не подлежит возврату и не засчитывается в счет исполнения обязательства плательщиком, то эту сумму нужно включить в состав внереализационных доходов: ст. 250 НК.

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