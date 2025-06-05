👌 За покупку путевок в детский лагерь хотят ввести налоговый вычет

Если новый законопроект-2025 примут, то родители, которые купили путевки для детей, смогут обратиться к работодателям за социальным налоговым вычетом по НДФЛ.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, по которому россияне смогут получить вычет при покупке путевок в детские оздоровительные лагеря.

За таким вычетом родители могут обратиться к своим работодателям. При этом установленный предел социального налогового вычета не увеличится: он составит 150 тыс. рублей в год.

Авторы законопроекта напомнили, что в 2021 и 2022 годах из федерального бюджета выделяли субсидии на поездки в организации отдыха детей. Можно было вернуть часть оплаченной стоимости. За два года работы программы россияне выкупили порядка 1,2 млн путевок.

«Учитывая необходимость экономии средств федерального бюджета, законопроектом предлагается продолжить поддержку организации отдыха детей в рамках законодательства о налогах и сборах», — сказано в пояснительной записке.

По подсчетам депутатов, в стране каждый год около 5 млн детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.

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