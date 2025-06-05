🍊 Мосбиржа будет продавать фьючерсы на апельсиновый сок с 10 июня 2025 года

У фьючерсов не будет физических поставок сока, но трейдеры смогут использовать рост цен на продукт в своих торговых стратегиях.

С 10 июня 2025 года на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок.

Этот инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок.

«Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают физической поставки базового актива, но при этом позволяют трейдерам использовать движения цен в своих торговых стратегиях», — сказано на сайте торговой площадки.

У нового актива будет торговый код ORANGE, котировка – в долларах США за 1 фунт, а сроки исполнения шесть раз в год — в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях.

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на какао, кофе, пшеницу и сахар.

Недавно мы писали, что Мосбиржа запускает торги фьючерсами на биткоин с 4 июня 2025 года.

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