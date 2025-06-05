Верхнюю планку численности работников МСП могут поднять

Депутаты Заксобрания Ростовской области предлагают повысить планку численности работников для малого и среднего бизнеса. В некоторых отраслях лимит уже подняли.

Ростовские депутаты направили в Госдуму предложение увеличить предельную численность работников МСП, чтобы больше ИП и компаний могли получать льготы.

Об этом рассказал председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Депутаты предлагают пересмотреть критерий предельной численности рабочих мест на предприятиях для отнесения их к категории малого и среднего предпринимательства. Сейчас этот потолок установлен для малого бизнеса в 100 человек, для средних компаний – 250 человек. Соответствовать этому критерию важно, чтобы предприниматели могли воспользоваться всеми преференциями, которые предоставляет государство субъектам МСП», — заявил Ищенко.

Он добавил, что в некоторых отраслях, например, связанных с обслуживанием, нужно, чтобы этот потолок был выше.

«В некоторых отраслях верхняя планка по численности работников уже поднята, в частности, для предприятий легкой промышленности и общественного питания. Депутаты донского парламента видят только положительный эффект от этого и думают, что увеличить лимит по этому критерию можно во всех сферах», — отметил Ищенко.

При этом лимит по выручке у такого бизнеса останется неизменным.

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