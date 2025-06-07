Налоговики: с 2025 года чек в общепите должны выдавать заранее

При предоставлении услуг в сфере общественного питания с 1 марта 2025 года выдать кассовый чек клиенту (гостю) нужно до момента расчета.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 274-ФЗ с изменениями в закон о применении ККТ, выдавать кассовый чек общет должен до момента расчета.

«До вступления в силу данного правила (до 1 марта 2025 года), например, официант вправе был вручить покупателю предварительный счет на оплату заказа, затем оказать услугу, принять оплату и пробить чек, используя контрольно-кассовую технику (ККТ). Сейчас необходимо после получения согласия клиента отпечатать кассовый чек на ККТ, выдать его и только затем принимать денежные средства», — предупреждает УФНС.

Кроме того, направить электронный чек можно через сервис ФНС «Мои чеки онлайн». Для этого покупателю надо дать согласие, предоставив свой электронный адрес или номер мобильного телефона.

Это позволяет отказаться от бумажных чеков и хранить всю информацию о покупках в электронном виде, резюмируют налоговики.

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