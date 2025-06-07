🚙 Названы самые аварийные автопутешественники: каждая пятая выплата по ОСАГО – туристическая

Не менее 57% россиян летом 2025 года планируют путешествие по стране на своем автомобиле. Это на 14 п.п. больше, чем два года назад. При этом около 22% ДТП на дорогах случаются именно во время междугородных поездок.

Россияне все чаще выбирают автотуризм, потому что:

он дает возможность планировать маршрут самому — 41%;

можно перемещаться между разными локациями в удобное время и в комфортном темпе — 25%;

экономит бюджет по сравнению с другими видами поездок — 14%.

Кроме того, поездки на собственном авто позволяют отдыхающим взять с собой больше вещей или не беспокоиться об ограничении на перевозку домашних животных — 13%. А 7% туристов выбирают автопутешествия из-за возможности увидеть по дороге природные красоты или в рамках одной поездки посетить сразу несколько городов.

Наиболее распространенный риск при автопутешествиях – ДТП: на долю аварий с туристами приходится примерно 22% от общего числа происшествий по ОСАГО.

Наибольшее число ДТП с туристами фиксируется в Москве (6,9%), Новосибирской области (6%), Краснодарском крае (вкл. Сочи) (5,4%), Московской области (4,5%), Санкт-Петербурге (3,8%), Омске (3,8%) и Башкортостане (3,7%).

Это результаты опроса ГК АВТОДОМ и данные Страхового Дома ВСК, они есть у «Клерка».

Среди наиболее популярных туристических локаций самые безопасные для автопутешественников — города Ставропольского края (Минводы, Пятигорск, Кисловодск, Архыз и пр. —1% ДТП), Тула (0,9%) и Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами).

Чаще всего в ДТП во время поездок по стране попадают отдыхающие из Москвы — 47%, далее с большим отрывом идут краснодарцы — 3%, жители Ставропольского края (2,8%) и Челябинской области — 2,7%.

Самые частые поломки автомобиля во время путешествий: повреждения колес (38% респондентов), проблемы с тормозами (31%), перегрев двигателя (23%) и сколы на стеклах и зеркалах (18%).

Более половины (59%) перед дальней дорогой готовят авто к поездке. Чаще всего уделяют внимание проверке шин (42%), тормозов (27%) и уровня технических жидкостей (18%), а также проверяют состояние аккумулятора (11%) и исправность фар (2%).

Если, несмотря на предпринятые профилактические меры, поломок или мелких неисправностей авто в дороге избежать не удалось, большинство автовладельцев (53%) отложат ремонт до возвращения, чтобы обратиться в привычный сервис или дилерский центр. Еще 39% решатся сразу отремонтировать авто на ближайшей СТО, а 8% — попробуют устранить поломку сами.

Большинство берут с собой стандартный автомобильный набор: огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки (58%), про светоотражающий жилет помнят 22% водителей, а 20% не забудут инструменты для мелкого ремонта (баллонный ключ, домкрат, насос, набор ключей и отверток).

Только 15% признались, что берут в дорогу запасное колесо, 9% — канистру для бензина.

Лишь 8% тщательно готовятся к поездке, уточняя контакты ближайших на маршруте сервисных центров и аварийных служб.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.