ФНС: в декларациях по налогу на прибыль не указывают ошибочно уплаченный налог по УСН
Если компания ошибочно отчитывалась по УСН, а потом обнаружила, что работает на общей системе налогообложения, придется сдать и отчетность по ОСНО, и уточненную декларацию по упрощенке.
«После представления налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций и “обнуления” налоговой декларации по налогу, уплачиваемого в связи с применением УСН через подачу уточненной декларации с нулевыми показателями, совокупная обязанность налогоплательщика на ЕНС будет пересчитана», — пояснили инспекторы в чате ФНС.
То есть весь 2024 год и в 1 квартале 2025 ООО сдавало отчетность по УСН, а потом вдруг узнали, что компания работает на ОСНО. Возник вопрос, как отразить уже уплаченный налог по УСН в квартальных декларациях по налогу на прибыль.
В декларациях по прибыли ошибочно уплаченный налог по УСН не указывается, уточнили налоговики.
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