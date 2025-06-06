ФНС: в декларациях по налогу на прибыль не указывают ошибочно уплаченный налог по УСН

Компания случайно узнала, что работает на ОСНО, а не упрощенке. Теперь нужно сдать отчетность по налогу на прибыль и пересчитать налоговую обязанность.

Если компания ошибочно отчитывалась по УСН, а потом обнаружила, что работает на общей системе налогообложения, придется сдать и отчетность по ОСНО, и уточненную декларацию по упрощенке.

«После представления налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций и “обнуления” налоговой декларации по налогу, уплачиваемого в связи с применением УСН через подачу уточненной декларации с нулевыми показателями, совокупная обязанность налогоплательщика на ЕНС будет пересчитана», — пояснили инспекторы в чате ФНС.

То есть весь 2024 год и в 1 квартале 2025 ООО сдавало отчетность по УСН, а потом вдруг узнали, что компания работает на ОСНО. Возник вопрос, как отразить уже уплаченный налог по УСН в квартальных декларациях по налогу на прибыль.

В декларациях по прибыли ошибочно уплаченный налог по УСН не указывается, уточнили налоговики.

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