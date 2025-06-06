Созданные нейросетью мошеннические видео начнут блокировать
Госдума готовит пакет документов, который позволит находить в сети и блокировать мошеннический контент, сгенерированный с помощью технологий искусственного интеллекта. Причем есть предложение делать это еще до решения суда.
«Разрабатывается комплекс законопроектов, который будет регулировать весь спектр вопросов, связанных с искусственным интеллектом <...> обсуждался отдельно вопрос, связанный с маркировкой и возможной блокировкой контента деструктивного, который был сгенерирован ИИ», — сказал зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он добавил, что сейчас важно быстрее установить ограничения и не позволить использовать видео, фото и тексты, созданные нейросетью, для вымогательства, клеветы и других противоправных действий. Поэтому поправки планируют внести в Госдуму уже в 2025 году.
К разработке способов выявления мошеннических материалов будут привлекать специалистов по защите от киберугроз и хакерских атак.
В 2025 году заметно выросло число программ, которые могут создать дипфейки (поддельные видео). Сейчас их больше 50 тыс., но пару лет назад таких решений почти не было.
Комментарии1
искать и блокироватть прямо власти и будут?
или тоже ИИ ?
а ИИ против ИИ будет правильно реагировать? Между ними сговора не возникнет? Родственных связей.... ?