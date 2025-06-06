Минприроды хочет в несколько раз поднять экологический сбор

Власти могут пересмотреть тарифы экологического сбора на 2026-2027 годы. В пять раз вырастет плата для производителей и импортеров осветительных приборов, а в категории «одежда» сбор увеличится в 4,5 раза.

Базовые ставки экологического сбора на 2026 и 2027 годы могут пересмотреть в сторону увеличения.

Проект постановления с такими изменениями уже подготовило Минприроды, пишет РБК. Ожидается, что ставки будут следующими:

одежда и изделия из текстиля — 89,2 тыс. рублей за тонну, что больше запланированных примерно в 4,5 раза;

нефтепродукты — 12,7 тыс. (в три раза);

оборудование и инструменты ручные — 82 тыс. (в 2,5 раза);

батареи и аккумуляторы — 169,8 тыс. (в 3–3,5 раза);

осветительное оборудование — 61,8 тыс. (в пять раз);

пластмассовые изделия — 23,8 тыс. (в четыре раза);

упаковки различных видов — от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. (более чем в четыре раза).

Экологический сбор платят производители и импортеры товаров и упаковки, которые входят в список правительства. Они несут расширенную ответственность производителей (РОП) за утилизацию отходов.

Предприниматели обязаны платить экосбор за неутилизированные товары или обеспечить их самостоятельное уничтожение. Например, создать цех по переработке, обратиться к специальным компаниям из реестра Росприроднадзора.

Изменение стоимости экосбора заметнее всего скажется на цене батареек и холодильников. По подсчетам РАТЭК, сейчас доля сбора в конечной стоимости холодильника составляет 2%, а при новых ставка вырастет до 8%. В случае с батарейками показатель увеличится с 3% до 15%.

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