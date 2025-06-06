⚡️ Итоги дня: «Победу» обязали увеличить габариты ручной клади, бизнес сокращает найм сотрудников, а в Крыму выращивают новый сорт розы

Суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади. Авиаперевозчик в месячный срок обязан увеличить разрешенные размеры ручной клади до параметров: не менее 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину. А вес — до 5 кг. Габариты товаров из Duty Free, доступных к перевозке, должны быть повышены до 32 см в высоту и 24 см в ширину.

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие Всероссийского общества слепых».

В мае 2025 года объем привлечений средств в ПИФы оказался рекордным с начала года. Чистый приток в открытые и биржевые ПИФы в мае превысил 76 млрд руб., в два раза перекрыв показатель апреля. В лидеры вновь вышли фонды денежного рынка, которые привлекают инвесторов высокими ставками.

Продажи детского питания в России выросли на 15% за год. Натуральные продажи детского питания с апреля 2024 по март 2025 года прибавили 10,1%, денежные — 17,3%.

Сеть «Магнит» рассматривает возможность продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии небольших магазинов «у дома». Основным претендентом на покупку объектов называют «Ленту».

У интернет-продавцов стало больше складов. За первый квартал 2025 года площади увеличились на 33% год к году — до 8,4 млн кв. м. Это следствие активного развития онлайн-торговли и ввода крупных складских объектов, строительство которых началось ранее.

Почти треть соискателей проходили собеседования с использованием ИИ, причем 7% не поняли, общались они с HR-специалистом или нейросетью. В течение последнего года треть трудоустроенных россиян (33%) проходила собеседования, а 14% делали это 1-3 года назад. Из них для 29% процесс был организован с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Бизнес в России начал массово сокращать найм новых сотрудников. Количество вакансий снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ozon и ВКонтакте анонсировали запуск инструмента для внешнего продвижения товаров в соцсети. Предпринимателям не нужно будет самостоятельно искать блогеров, вести переговоры – достаточно выбрать товары для продвижения в личном кабинете на маркетплейсе.

Microsoft готовит к выпуску новый минималистичный текстовый редактор Edit для пользователей Windows 11. После прекращения поддержки WordPad компания добавила в «Блокнот» множество новых функций, что сделало его перегруженным. В ответ компания предлагает легкую альтернативу для базового редактирования текстов.