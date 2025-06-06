При безвозмездной передаче продукции потенциальным клиентам можно вычесть НДС, а для налога на прибыль учесть затраты не получится

Бесплатные образцы продукции можно передать покупателям по акту. В бухучете стоимость таких образцов включается в расходы на продажу.

При отгрузке потенциальным покупателям образцов продукции возникают вопросы — какой документ оформить для бесплатной передачи товара, как провести это в бухучете, какие налоги заплатить.

«В бухгалтерском учете стоимость безвозмездно переданных потенциальным покупателям образцов товара, затраты на их передачу, включается в расходы на продажу», — отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Для НДС в этом случае получается безвозмездная реализация, так как переходит право собственности (письмо Минфина от 04.03.2024 № 03-07-11/18971). Соответственно, НДС можно взять к вычету.

Учесть затраты в базе по налогу на прибыль не получится: если образцы продукции передаются определенному кругу лиц (потенциальным покупателям с целью возможного впоследствии заключения договора поставки), затраты на производство образцов не относятся к рекламным расходам и на основании п. 16 ст. 270 НК не учитываются в налоговой базе – письмо Минфина от 22.02.2018 № 03-03-06/1/11485.

Передать покупателям образцы можно просто по акту. Его составляют в свободной форме, с указанием всех обязательных реквизитов первичного документа, цену не пишут.

Но можно справочно указать продажную стоимость товара. Это поможет покупателям оприходовать у себя эти образцы по рыночной цене. Чтобы они ее не искали и не было проблем с налоговой, цену можно указать в акте как рыночную.

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