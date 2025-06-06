Хакеры запустили DDoS-атаку на РЖД

Пассажиры не могут купить билеты онлайн из-за хакерской атаки на сайт и мобильное приложение РЖД. Компания советует воспользоваться кассами на вокзалах и станциях.

Сайт и мобильное приложение Российских железных дорог (РЖД) попали под DDoS-атаку. Пользователи не могут приобрети билеты.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — сказано в телеграм-канале РЖД.

Представители компании заявили, что билеты по-прежнему можно купить в кассах на станциях и вокзалах.

Недавно мы писали, что за DDoS-атаки хотят лишать свободы на восемь лет.

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