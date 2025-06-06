Изменения в Уголовный кодекс: за DDoS-атаки хотят лишать свободы на восемь лет

Если действия хакеров привели к сбоям в работе цифровых систем, то их оштрафуют на сумму до 2 млн рублей или лишат свободы на срок до восьми лет. Законопроект пока что на согласовании у ведомств, поэтому его параметры могут измениться.

Кабмин подготовил поправки в УК с наказанием для хакеров за DDoS-атаки. Максимальное наказание — штраф до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до восьми лет.

Новый состав преступления включает целенаправленные действия, которые привели к сбоям в работе цифровых систем. При этом юристы и эксперты по кибербезопасности считают, что под эту формулировку могут попасть и добросовестные пользователи. Нужно конкретно определить критерии умысла и технической реализации атак.

«Привлекать к ответственности тех, кто обрушает сервисы, необходимо, но нужно точно определить, что именно считать атакой. Любой пользователь может ненамеренно создать нагрузку — вопрос в умысле и технологии», — сказал руководитель практики разрешения IT-споров в юрфирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Сейчас законопроект находится на межведомственном согласовании. Он может измениться с учетом предложений ведомств.

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