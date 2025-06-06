⚡ Центробанк понизил ключевую ставку до 20% годовых

Впервые с 28 октября 2024 года регулятор пересмотрел ключевую ставку. Она упала с 21% до 20%.

6 июня 2025 года Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку до 20% годовых.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — сказано на сайте Центробанка.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля 2025 года.

Недавно мы писали, что предприниматели призывают Центробанк снизить ключевую ставку. РСПП ждет, что Банк России снизит ключевую ставку до 19% годовых или хотя бы до 20%. Это сократит риски банкротств и просрочек платежей.