РЖД восстановили работу сайта и приложения

После DDoS-атаки сервисы по покупке железнодорожных билетов снова заработали.

6 июня 2025 года сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку. Сейчас работа ресурсов восстановлена, продажа билетов снова доступна онлайн.

«Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам», — сказано в телеграм-канале РЖД.

Однако компания предупреждает, что из-за повышенной нагрузки пользователи могут сталкиваться с отдельными трудностями.

Недавно мы писали, что хакеры запустили DDoS-атаку на РЖД.

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