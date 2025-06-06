Налоговики назвали самые частые ошибки при заполнении 3-НДФЛ на вычет

Из-за ошибок в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ возникают затруднения при получении вычета. Или вычет могут дать не в полном объеме. УФНС подсказывает, на что обратить внимание.

У россиян есть право вернуть часть средств, потраченных, например, покупку недвижимости, обучение, лечение или фитнес-услуги, пишет региональное УФНС. Но при заполнении декларации 3-НДФЛ налогоплательщики ошибаются, что затрудняет получение вычетов или налог к возврату, рассчитывают по данным плательщика в меньшем размере.

Вот самые частые ошибки:

Ошибка Пояснение Неверно указан номер корректировки, если отправляют несколько деклараций за один год Первый номер корректировки при направлении уточненной декларации за этот же год – «1» и далее по порядку – «2», «3» и т. д. Не приводят налоговые вычеты и необлагаемые суммы дохода, указанные работодателем Нужно писать названия вычетов: например, стандартные на детей Не указывают в одной декларации все доходы и вычеты. Например, гражданин может направить две декларации: в одной указать вычет на фитнес, а в другой – на лечение Необходимо указывать все виды вычетов в одной декларации Неверный расчет остатка имущественного вычета: плательщик не указывает полученный вычет совсем или суммирует полученный НДФЛ, а не сам вычет Нужно указывать уже полученный вычет В расходы на приобретение имущества включают суммы, полученные в виде маткапитала, военной ипотеки, других субсидий, госвыплат, льгот от работодателей на улучшение жилищных условий Такие суммы не учитываются в целях получения налогового вычета Включение в состав имущественного вычета по уплаченным ипотечным процентам расходов, понесенных в году, превышающем год, за который подается декларация (например, в декларации 2022 года – проценты, уплаченные в 2025 году) Нужно включать период выплаты процентов за три предшествующих года Отсутствие соглашения между супругами о разделе суммы имущественного вычета по приобретенному в общую совместную собственность жилью Нужно письменное соглашение от супругов о разделе суммы имущественного вычета по совместному жилью Неправильно указан вид получаемого вычета. Например, вычеты по страхованию жизни или долгосрочным сбережениям заявляются как инвестиционные, при оплате обучения ребенка – как при оплате своего обучения, за обычные медицинские услуги – как за дорогостоящее лечение и т. д. При заполнении декларации необходимо опираться на содержание документов. Если оплаченные медицинские услуги отнесены к дорогостоящим видам лечения, нужно руководствоваться документами, полученными от медорганизации (код «1» в справке – медицинские услуги, код «2» – дорогостоящие медуслуги).

Налоговики советую не допускать таких ошибок, чтобы вовремя и в полном объеме получить налоговый вычет.