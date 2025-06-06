Безработица в России на исторических минимумах, а рост зарплат высокий – ЦБ
Рабочая сила перетекает из некоторых отраслей. Число предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться.
Безработица в РФ находится на исторических минимумах. При этом доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться. Об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
«Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда», — отмечает регулятор.
При этом, по данным опросов, компании сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами.
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