Минэкономики: показатели малых технологических компаний растут в 3-4 раза быстрее, чем у МСП

Число МТК уже превысило 5 тысяч. Такие компании за 2023 год получили более 800 млрд рублей выручки.

Количество компаний в реестре малых технологических компаний (МТК) достигло значения в 5 046 фирм. Этот показатель власти намерены довести до 12 тыс. к 2030 году. Об этом рассказал первый замминистра экономразвития Максим Колесников.

«Малый технологический бизнес — это уникальное явление в отечественной экономике. Есть как минимум три отличительных особенности, выделяющих МТК. Во-первых, создание уникальной, выскотехнологической и, главное, востребованной на рынке продукции. Во-вторых, более высокие темпы роста и развития. Наконец, целый спектр специально разработанных мер государственной поддержки позволяет сопровождать такие компании, начиная от студенческого проекта, заканчивая выходом на публичный рынок», — пояснил Колесников.

Выручка МТК за 2023 год составила более 800 млрд, средняя зарплата в отрасли – 200 000 тыс. рублей, на одну компанию приходится в среднем 30 рабочих мест.

«Это в 3–4 раза опережает средние показатели по сектору МСП», — утонил первый замглавы Минэкономики.

Больше всего МТК зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Лидирующие отрасли, в которых МТК развивают производства, — это информационно-коммуникационные технологии, промышленность и здравоохранение.