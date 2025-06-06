Аксаков: Центробанк может опустить ключевую ставку до 17-18%

Эксперты ждут, что ЦБ в течение года примет ряд решений о постепенном снижении ключевой ставки. Под конец 2025 года она может быть в диапазоне 17-18%.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк к концу 2025 года может понизить ключевую ставку до 17-18% годовых.

В денежно-кредитной политике есть тенденция к смягчению, поскольку рост потребительских цен и кредитования постепенно замедляются. В экономике появляется все больше признаков охлаждения.

«В текущем году регулятор, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года», — сказал Аксаков.

Также он отметил, что Банк России действует рационально, минимизируя риски инфляционных скачков. Регулятор держит рост цен под контролем, но при этом «не душит экономическую активность».

6 июня 2025 года Центробанк принял решение понизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

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