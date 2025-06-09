ФНС: ЭКГ-рейтинг отличается высокой степенью достоверности и используется при рассмотрении вопросов о господдержке

С помощью ЭКГ-рейтинга налоговики хотят сделать бизнес-пространство более прозрачным, понятным и сформировать культуру ответственности.

ЭКГ-рейтинг – это суверенная, ориентированная на российские цели развития система, которая позволяет объективно оценивать не только финансовые показатели, но и уровень социальной, кадровой и экологической ответственности бизнеса, заявил замглавы ФНС Тимур Шиналиев.

«Разработанная система оценки отличается от аналогичных ESG-рейтингов высокой степенью достоверности, так как основана на верифицированных данных, поступающих от государственных органов, широким охватом участников и открытостью. 7 млн субъектов предпринимательской деятельности от самых малых до крупнейших, любой пользователь – заказчик, подрядчик или потенциальный сотрудник может зайти на сайт ЭКГ-рейтинга и оценить бизнес по набору критериев, сделав для себя соответствующие выводы. Кроме того, отличительной чертой рейтинга является его использование при рассмотрении вопросов оказания мер государственной поддержки», — говорится в сообщении на сайте ФНС.

Задача ЭКГ-рейтинга — сделать бизнес-пространство более прозрачным и понятным для всех: от партнеров и потребителей до государства, а также сформировать культуру ответственности и постепенно превратить деловую репутацию в ценный актив.

Шиналиев добавил, что региональные меры господдержки в 14 регионах уже оказывают в соответствии с принципами ответственного бизнеса.

По его словам, сервисы оценки ФНС облегчили процесс предварительной проверки контрагентов перед заключением сделок и снизили риски сотрудничества с недобросовестным и проблемным бизнесом. Выписки из этих сервисов используются в том числе при проведении госзакупок.

Ранее мы писали, что у ФНС появится право давать оценку компаниям.