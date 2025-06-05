У ФНС появится право давать оценку компаниям
ФНС может получить полномочия анализировать информацию о юридических лицах и формировать официальные выписки с результатами исследование для нужд госзаказа, а также для помощи бизнесу в проверке контрагентов.
Предприниматели смогут запрашивать данные о деятельности компаний не через сервисы-агрегаторы, а сразу у налоговиков. Юристы считают, что выписка от ФНС станет подтверждением благонадежности в судах, пишет «Коммерсант».
Комитет Госдумы по бюджету одобрил к первому чтению правительственных законопроект о предоставлении ФНС права анализировать финансово-хозяйственную деятельность, соответствие показателей финансовой отчетности и налоговых деклараций, а также других сведений.
С 15 марта 2023 года сервис оценки юрлиц работает в экспериментальном режиме. Если кто-то из контрагентов запросил выписку о работе компании, то налоговики сначала присылают ее самой организации, а только потом ее партнерам. Так у юрлиц есть возможность скорректировать данные, если они с ними не согласны.
Сейчас такая оценка экспериментальная и не имеет официального статуса. Однако если у ФНС появятся полномочия, то ее будет можно использовать в качестве доказательства должной осмотрительности.
«Эта рутинная работа требовалась для формирования доказательственной базы добросовестности на случай налоговых споров или судебных разбирательств. Суды подчеркивали: компания обязана подтвердить, что приняла все разумные меры для оценки надежности партнера», — сказал управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.
В новой выписке могут содержаться все данные, которые не составляют налоговую тайну. Например, информация из ЕГРЮЛ, показатели бухотчетности, сведения из государственных систем, данные о налоговых режимах, о количестве сотрудников, правонарушениях, суммах ЕНП за прошлый год.
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