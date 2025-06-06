Набиуллина: накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%

Если инфляция продолжит падать, то и ключевая ставка вслед за ней. Однако регулятор будет принимать решение в июле 2025 года исходя из новых данных.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров рассказала, что для снижения ключевой ставки набралось достаточно аргументов.

Однако, какой будет ставка в июле 2025 года, еще не предопределено. Следующее заседание запланировано на 25 июля 2025 года.

«Решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке», — сказала Эльвира Набиуллина.

Высокая ключевая ставка уже привела к существенному замедлению инфляции. Годовая инфляции складывается по нижней границе прогноза ЦБ, не исключено, что его уточнят в сторону снижения.

Также глава ЦБ объяснила, что действительно препятствует развитию реального сектора экономики высокая инфляция, при которой не бывает доступных цен, даже если уменьшить ключевую ставку. В конечном счете именно инфляция «съедает» потенциал развития.

Сегодня ЦБ принял решение понизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых.