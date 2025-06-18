ЦОК ПРЕМ от 6к 18.06 Мобильный
Эксклюзив
 НДС

Если цена в договоре с НДС, покупатель обязан ее уплатить. Даже если знает, что продавец не обязанный по НДС или у него снизилась ставка

На практике возникают спорные моменты в отношении уплаты цены сделки, если цена в договоре стоит с налогом на добавленную стоимость.

Из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.09.2024 № 306-ЭС24-7343 по делу № А57-10006/2023 можно сделать три вывода:

  • Если цена указана в договоре с НДС, покупатель обязан ее уплатить — даже если знает, что продавец обязанностей налогоплательщика не несет или у него снизилась ставка.

  • Покупатель не вправе снизить размер оплаты на сумму «лишнего» НДС в одностороннем порядке.

  • Счет-фактура покупателю не выставляется (а выставляется с актуальной ставкой).

Эти выводы из судебной практики по налоговым спорам в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Марина Климова — налоговый консультант, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, к.э.н.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум