Если цена в договоре с НДС, покупатель обязан ее уплатить. Даже если знает, что продавец не обязанный по НДС или у него снизилась ставка

На практике возникают спорные моменты в отношении уплаты цены сделки, если цена в договоре стоит с налогом на добавленную стоимость.

Из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.09.2024 № 306-ЭС24-7343 по делу № А57-10006/2023 можно сделать три вывода:

Если цена указана в договоре с НДС, покупатель обязан ее уплатить — даже если знает, что продавец обязанностей налогоплательщика не несет или у него снизилась ставка.

Покупатель не вправе снизить размер оплаты на сумму «лишнего» НДС в одностороннем порядке.

Счет-фактура покупателю не выставляется (а выставляется с актуальной ставкой).

Эти выводы из судебной практики по налоговым спорам в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Марина Климова — налоговый консультант, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, к.э.н.