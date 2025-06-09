Бюджет получит 163 млрд: эту сумму не учли в прогнозе
Минфин в поправках к бюджету на июнь учет доходы, которых раньше не было в прогнозе. Бюджет получит дополнительные 163 млрд рублей, из которых почти 150 млрд перечислит Центробанк.
В 2024 году ЦБ второй раз подряд завершил год в плюсе, прибыль достигла почти 200 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Регулятор должен направить в бюджет 75% заработка, в данном случае — 150 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».
Основной заработок ЦБ приходится на процентные доходы от рефинансирования банковских денег. Поступления зависят от ключевой ставки.
Остальные доходы принесет переход к прогрессивному НДФЛ, а также административные штрафы.
«По НДФЛ дополнительные доходы не были учтены, поскольку в бюджете еще не все коды были введены, прогноз учитывался агрегированно», — сказали в Минфине.
Счетная палата заметила, что по 34 видам доходов Минфин вообще не делал расчеты, что говорит о недостаточной прозрачности бюджетного прогноза.
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Комментарии7
Какой прекрасный вывод!
Ну хорошо, отдельных кодов не было... Так "агрегированно"-то тоже не сделали!
что-то у них тут не бьется. Они зачем пересматривали бюджет 12 мая, чтоб через месяц найти дополнительные доходы? Наоборот делать нельзя, ума не хватает или тут опять где-то "собака порылась"?
На фоне дефицита бюджета им было велено изыскать источники дополнительных доходов бюджета, вот они их и изыскали.
Толку-то от этого, если ранее планируемые источники доходов дали "течь" .
@VadimBA, вот, вот и почему то есть смутное подозрение, что этот источник из ЦБ, это эмиссия
Какая разница... Это просто работа на показуху.
Как бы они цифрами не вертели, реальную экономику не обманешь.
Ну как ВАм сказать.... Пересмотр и внесение поправок с учётом текущих уже произошедших событий, с планами и прогнозами по информации, имеющийся на сегодняшний день, и прочее - в постоянном режиме происходит. На основе этой информации вносятся правки и в доходную часть, и в расходную
Нечаянная радость