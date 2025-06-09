ЦОК КПП УСН 03.06 Мобильный
Экономика России

Бюджет получит 163 млрд: эту сумму не учли в прогнозе

В Счетной палате заметили, что в бюджетном прогнозе нет расчетов по 34 видам доходов.

Минфин в поправках к бюджету на июнь учет доходы, которых раньше не было в прогнозе. Бюджет получит дополнительные 163 млрд рублей, из которых почти 150 млрд перечислит Центробанк.

В 2024 году ЦБ второй раз подряд завершил год в плюсе, прибыль достигла почти 200 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Регулятор должен направить в бюджет 75% заработка, в данном случае — 150 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Основной заработок ЦБ приходится на процентные доходы от рефинансирования банковских денег. Поступления зависят от ключевой ставки.

Остальные доходы принесет переход к прогрессивному НДФЛ, а также административные штрафы.

«По НДФЛ дополнительные доходы не были учтены, поскольку в бюджете еще не все коды были введены, прогноз учитывался агрегированно», — сказали в Минфине.

Счетная палата заметила, что по 34 видам доходов Минфин вообще не делал расчеты, что говорит о недостаточной прозрачности бюджетного прогноза.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.

Автор

Комментарии

7
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «По НДФЛ дополнительные доходы не были учтены, поскольку в бюджете еще не все коды были введены, прогноз учитывался агрегированно», — сказали в Минфине.

    Какой прекрасный вывод!

    Ну хорошо, отдельных кодов не было... Так "агрегированно"-то тоже не сделали!

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    что-то у них тут не бьется. Они зачем пересматривали бюджет 12 мая, чтоб через месяц найти дополнительные доходы? Наоборот делать нельзя, ума не хватает или тут опять где-то "собака порылась"?

    • VadimBA

      На фоне дефицита бюджета им было велено изыскать источники дополнительных доходов бюджета, вот они их и изыскали.

      Толку-то от этого, если ранее планируемые источники доходов дали "течь" .

        • VadimBA

          Какая разница... Это просто работа на показуху.

          Как бы они цифрами не вертели, реальную экономику не обманешь.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Они зачем пересматривали бюджет 12 мая, чтоб через месяц найти дополнительные доходы?

      Ну как ВАм сказать.... Пересмотр и внесение поправок с учётом текущих уже произошедших событий, с планами и прогнозами по информации, имеющийся на сегодняшний день, и прочее - в постоянном режиме происходит. На основе этой информации вносятся правки и в доходную часть, и в расходную

Интересные материалы

Главная Конференция