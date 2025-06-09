Бюджет получит 163 млрд: эту сумму не учли в прогнозе

В Счетной палате заметили, что в бюджетном прогнозе нет расчетов по 34 видам доходов.

Минфин в поправках к бюджету на июнь учет доходы, которых раньше не было в прогнозе. Бюджет получит дополнительные 163 млрд рублей, из которых почти 150 млрд перечислит Центробанк.

В 2024 году ЦБ второй раз подряд завершил год в плюсе, прибыль достигла почти 200 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Регулятор должен направить в бюджет 75% заработка, в данном случае — 150 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Основной заработок ЦБ приходится на процентные доходы от рефинансирования банковских денег. Поступления зависят от ключевой ставки.

Остальные доходы принесет переход к прогрессивному НДФЛ, а также административные штрафы.

«По НДФЛ дополнительные доходы не были учтены, поскольку в бюджете еще не все коды были введены, прогноз учитывался агрегированно», — сказали в Минфине.

Счетная палата заметила, что по 34 видам доходов Минфин вообще не делал расчеты, что говорит о недостаточной прозрачности бюджетного прогноза.

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