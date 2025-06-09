Приставы будут запрашивать информацию о звонках коллекторов

Чтобы доказать нарушения коллекторов или кредиторов во время взыскания просроченной задолженности, Путин разрешил ФССП напрямую запрашивать информацию у операторов и из Бюро кредитных историй.

Президент Владимир Путин подписал закон от 07.06.2025 № 137-ФЗ, который позволит судебным приставам запрашивать у мобильных операторов информацию о звонках коллекторов. Это нужно, чтобы установить нарушения со стороны взыскателей.

Закон подразумевает прямое и быстрое взаимодействие ФССП с Бюро кредитных историй и с операторами мобильной связи.

Ожидается, что изменения позволят лучше защищать права должников, а также сократить число неправомерных действий со стороны коллекторов. Кредитор или его представители могут звонить только со специальных выделенных номеров, им нельзя скрывать сведения о номере и об адресе электронной почты, с которой они пишут.

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