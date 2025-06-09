Дети неработающих пенсионеров могут за них получить социальный налоговый вычет
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что пенсионеры могут оформить социальный налоговый вычет, если у них есть доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%. Однако если такого нет, то вычет за лечение пенсионера могут оформить его дети.
«В этом случае договор на лечение должен быть заключен на имя ребенка, а оплата произведена с его личных средств. В справке из медучреждения необходимо указать ФИО родителя и ИНН плательщика. Это законный способ поддержать старшее поколение, позволяющий вернуть часть затрат на здоровье», — сказал Никита Чаплин.
Для получения вычета достаточно одной справки из клиники с указанием суммы и кода лечения, а также декларация 3-НДФЛ. Никакие чеки и договоры больше собирать не нужно.
С 1 января 2024 года до 150 тыс. рублей увеличили максимальную сумму расходов, с которых можно получить налоговый вычет. Можно вернуть до 19,5 тыс. Но для расходов, понесенных до 2023 года включительно, лимит останется прежним — 120 тыс., что позволит вернуть максимум 15,6 тыс.
Кроме того, вычет не может превысить сумму уплаченного за год НДФЛ. Если человек перевел в бюджет меньше размера потенциального вычета, то он сможет вернуть только фактически уплаченную сумму.
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