Дети неработающих пенсионеров могут за них получить социальный налоговый вычет

Если пенсионер получает только пенсию, то у него нет облагаемого НДФЛ дохода, а значит он не сможет получить налоговый вычет за собственное платное лечение. Однако это могут сделать его дети, которые работают.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что пенсионеры могут оформить социальный налоговый вычет, если у них есть доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%. Однако если такого нет, то вычет за лечение пенсионера могут оформить его дети.

«В этом случае договор на лечение должен быть заключен на имя ребенка, а оплата произведена с его личных средств. В справке из медучреждения необходимо указать ФИО родителя и ИНН плательщика. Это законный способ поддержать старшее поколение, позволяющий вернуть часть затрат на здоровье», — сказал Никита Чаплин.

Для получения вычета достаточно одной справки из клиники с указанием суммы и кода лечения, а также декларация 3-НДФЛ. Никакие чеки и договоры больше собирать не нужно.

С 1 января 2024 года до 150 тыс. рублей увеличили максимальную сумму расходов, с которых можно получить налоговый вычет. Можно вернуть до 19,5 тыс. Но для расходов, понесенных до 2023 года включительно, лимит останется прежним — 120 тыс., что позволит вернуть максимум 15,6 тыс.

Кроме того, вычет не может превысить сумму уплаченного за год НДФЛ. Если человек перевел в бюджет меньше размера потенциального вычета, то он сможет вернуть только фактически уплаченную сумму.