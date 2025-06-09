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Обучение для бухгалтеров

Как уничтожить персональные данные, провести аттестацию сотрудников и перенести отпуск: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю со 2 по 8 июня 2025 года.

  1. Что такое реимпорт и когда его можно применять. Мини-курс

  2. Что такое договор аренды рабочего места, и как его составить

  3. Перенос отпуска по инициативе работника: как оформить. Мини-курс

  4. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2025 года

  5. Как провести аттестацию сотрудников. Мини-курс

  6. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по счету 73: проводки и примеры

  7. Бывший работник отзывает персональные данные: как их уничтожить. Мини-курс

  8. Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами по счету 76: проводки и примеры

  9. Как проверить доверенность на подлинность. Мини-курс

  10. Изменили правила для платежек на налоги

  11. Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы. Конспект вебинара с видео.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

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