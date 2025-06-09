Как уничтожить персональные данные, провести аттестацию сотрудников и перенести отпуск: экспертные разборы за неделю
Что такое договор аренды рабочего места, и как его составить
Перенос отпуска по инициативе работника: как оформить. Мини-курс
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2025 года
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по счету 73: проводки и примеры
Бывший работник отзывает персональные данные: как их уничтожить. Мини-курс
Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами по счету 76: проводки и примеры
Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы. Конспект вебинара с видео.
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.
Начать дискуссию