Если приняли работника после сверки с военкоматом, заново проводить сверку не нужно

После приема на работу сотрудника нужно отправить сведения по нему в военкомат.

Не реже одного раза в год бизнес проводит сверку с военкоматом по месту регистрации компании по спискам военнообязанных работников.

Если после проведения такой сверки трудоустроился сотрудник, который состоит на учете в том же военкомате, что и компания-работодатель, нужно сдать сведения по нему в течение пяти дней.

Проводить повторно сверку с военкоматом после этого не нужно.

Подробнее о том, как вести воинский учет в организации, ставить и снимать сотрудника с учета, делать сверки и работать в личном кабинете электронного реестра воинского учета и повесток, расскажем на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

Сейчас вы можете купить курс за 16 000 4 900 руб.

Купить курс

Вы получите образцы всех документов для подачи их через электронный реестр и инструкцию по ведению воинского учета в 1С:ЗУП.