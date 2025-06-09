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Трудовые отношения

Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Если сотрудники могут покинуть рабочее место во время обеда, то работодатель может запретить им пить чай на работе. Однако это нужно отдельно указать в локальных актах компании.

Юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала, что работодатель имеет право запретить сотрудникам пить чай прямо на рабочем месте. Это можно сделать только в том случае, если работники могут выйти из офиса на обед.

Запрет пить чай во время работы нужно закрепить в локальных актах компании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на юриста.

Если у сотрудника нет других вариантов пообедать, то дисциплинарное взыскание за распитие чая на рабочем месте будет неправомерным.

Кроме того, закон запрещает принимать пищу в производственных помещениях, а отдельные предприятия должны соблюдать санитарные нормы для комнат, где работники обедают.

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⚠️ То есть, если захотят — можно даже выпустить приказ. Примерно вот такой:

ПРИКАЗ №13/ЧАЙ
В связи с чрезмерной активностью чайников, перегрузкой электросети и резким ростом философских бесед на кухне,
ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Запретить чаепитие на рабочих местах.

  2. Оставить право на чаепитие только тем, кто может доказать, что без него снизится производительность труда.

  3. За попытку варить лапшу в кружке — выговор.

  4. За кипяток в термосе — штраф по тарифу ЖКХ.

  5. Назначить старшего по кружкам.

🧐 А если серьёзно: подобный запрет допустим, но только при наличии альтернатив и прописан в официальных документах. Если вы работодатель — оформляйте корректно. Если сотрудник — чай можно пить, пока этого не запретили официально и с подписями.

Редакция «Клерка» подготовила пример формулировки для включения в правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и приказа, чтобы юридически корректно запретить пить чай на рабочем месте, но избежать конфликтов и абсурдных формулировок.

Фрагмент для включения в ПВТР

6.3. Условия приёма пищи и напитков на рабочем месте

В целях соблюдения санитарных норм, поддержания чистоты и обеспечения трудовой дисциплины:
– прием пищи и напитков (в том числе чая, кофе, воды, иных напитков) в рабочих помещениях и на рабочих местах не допускается;
– для приёма пищи и напитков работникам предоставляется специально оборудованная зона (комната отдыха/кухня), расположенная по адресу: [указать помещение];
– время для приёма пищи и напитков предусмотрено в обеденный перерыв в соответствии с графиком работы;
– исключения возможны при наличии медицинских показаний, подтверждённых документально, с разрешения работодателя.

📄 Приказ работодателя

ПРИКАЗ №___
о внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка

г. [город] «___» _________ 2025 г.

В связи с необходимостью регламентации порядка приема пищи и напитков на рабочем месте,
ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Внести в действующие Правила внутреннего трудового распорядка пункт 6.3 в следующей редакции:
    (см. формулировку выше).

  2. Ознакомить всех сотрудников с настоящими изменениями под роспись не позднее [дата].

  3. Назначить ответственным за соблюдение данного порядка [ФИО, должность].

Основание: ст. 189, 190 Трудового кодекса РФ.

Генеральный директор _________ /ФИО/

Автор

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Однако это нужно отдельно указать в локальных актах компании.

    Прямо так прозвучало.... как обязательный документ! Прямо вот у каждого предприятия где не позволительно такими вещами заниматься, вот должен быть в наличии, отдельный приказ "Запрещается пить чай на рабочем месте..."

    Вот же ж бред бредовый....

    И тут в эту контору приезжают важные лица, и что бы их всё же попотчивать, ну хотя бы даже и чайком, просто необходимо издать новый приказ

    "отменить на 09.06.2025 действие приказа, запрещающего пить чай. 09.06. разрешается!"

    И тут все кааааак запьют....

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      "Запрещается пить чай на рабочем месте..."

      Эх, поразгоняют все бухгалтерии!(

      что бы их всё же попотчивать, ну хотя бы даже и чайком, просто необходимо издать новый приказ

      "отменить на 09.06.2025 действие приказа, запрещающего пить чай. 09.06. разрешается!"

      Не думаю. Ведь для гостей место приёма чая не будет рабочим, следовательно, действие приказа о запрете на них не распространяется.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      я был в одной организации... Вроде как поначалу ничего особо не заметил.

      Как-то при одном разговоре... слово за слово, определёнными органами по столу, мой собеседник рассказывает про сегодняшнюю начальницу

      Дескать заходит она сюда в кабинет, а такая-то МарьВанна сидит чай пьёт. Начальница дескать на неё смотрит многозначительно, но та чего-то недопонимает и продолжает пить... Потом эта на неё каааак гаркнет, на что МарьВанна "чуть вместо чая кружку не откусила"... На том все ******** сразу и прекратились. А до того частенько вроде как выпивали.

      Потом начал присматриваться - действительно, во всей организации никто не пьёт чай! До того как-то не особо до этого вдавался. Да и сам я не большой любитель. Когда нету, когда никто не пьёт - ну вроде как и не надо, сам и не вспомню. Бывает, конечно... но это если вместе с кем-то. А так.... реально даже не вспоминается

      Я про что....

      Если какому-то начальнику так не нравится... То в общем-то никаких приказов и не надо писать! Сами не захочете!

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