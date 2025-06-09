Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Если сотрудники могут покинуть рабочее место во время обеда, то работодатель может запретить им пить чай на работе. Однако это нужно отдельно указать в локальных актах компании.

Юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала, что работодатель имеет право запретить сотрудникам пить чай прямо на рабочем месте. Это можно сделать только в том случае, если работники могут выйти из офиса на обед.

Запрет пить чай во время работы нужно закрепить в локальных актах компании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на юриста.

Если у сотрудника нет других вариантов пообедать, то дисциплинарное взыскание за распитие чая на рабочем месте будет неправомерным.

Кроме того, закон запрещает принимать пищу в производственных помещениях, а отдельные предприятия должны соблюдать санитарные нормы для комнат, где работники обедают.

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⚠️ То есть, если захотят — можно даже выпустить приказ. Примерно вот такой:

ПРИКАЗ №13/ЧАЙ

В связи с чрезмерной активностью чайников, перегрузкой электросети и резким ростом философских бесед на кухне,

ПРИКАЗЫВАЮ: Запретить чаепитие на рабочих местах. Оставить право на чаепитие только тем, кто может доказать, что без него снизится производительность труда. За попытку варить лапшу в кружке — выговор. За кипяток в термосе — штраф по тарифу ЖКХ. Назначить старшего по кружкам.

🧐 А если серьёзно: подобный запрет допустим, но только при наличии альтернатив и прописан в официальных документах. Если вы работодатель — оформляйте корректно. Если сотрудник — чай можно пить, пока этого не запретили официально и с подписями.

Редакция «Клерка» подготовила пример формулировки для включения в правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и приказа, чтобы юридически корректно запретить пить чай на рабочем месте, но избежать конфликтов и абсурдных формулировок.

Фрагмент для включения в ПВТР

6.3. Условия приёма пищи и напитков на рабочем месте В целях соблюдения санитарных норм, поддержания чистоты и обеспечения трудовой дисциплины:

– прием пищи и напитков (в том числе чая, кофе, воды, иных напитков) в рабочих помещениях и на рабочих местах не допускается;

– для приёма пищи и напитков работникам предоставляется специально оборудованная зона (комната отдыха/кухня), расположенная по адресу: [указать помещение];

– время для приёма пищи и напитков предусмотрено в обеденный перерыв в соответствии с графиком работы;

– исключения возможны при наличии медицинских показаний, подтверждённых документально, с разрешения работодателя.

📄 Приказ работодателя