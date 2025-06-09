Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте
Юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала, что работодатель имеет право запретить сотрудникам пить чай прямо на рабочем месте. Это можно сделать только в том случае, если работники могут выйти из офиса на обед.
Запрет пить чай во время работы нужно закрепить в локальных актах компании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на юриста.
Если у сотрудника нет других вариантов пообедать, то дисциплинарное взыскание за распитие чая на рабочем месте будет неправомерным.
Кроме того, закон запрещает принимать пищу в производственных помещениях, а отдельные предприятия должны соблюдать санитарные нормы для комнат, где работники обедают.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
⚠️ То есть, если захотят — можно даже выпустить приказ. Примерно вот такой:
ПРИКАЗ №13/ЧАЙ
В связи с чрезмерной активностью чайников, перегрузкой электросети и резким ростом философских бесед на кухне,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Запретить чаепитие на рабочих местах.
Оставить право на чаепитие только тем, кто может доказать, что без него снизится производительность труда.
За попытку варить лапшу в кружке — выговор.
За кипяток в термосе — штраф по тарифу ЖКХ.
Назначить старшего по кружкам.
🧐 А если серьёзно: подобный запрет допустим, но только при наличии альтернатив и прописан в официальных документах. Если вы работодатель — оформляйте корректно. Если сотрудник — чай можно пить, пока этого не запретили официально и с подписями.
Редакция «Клерка» подготовила пример формулировки для включения в правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и приказа, чтобы юридически корректно запретить пить чай на рабочем месте, но избежать конфликтов и абсурдных формулировок.
Фрагмент для включения в ПВТР
6.3. Условия приёма пищи и напитков на рабочем месте
В целях соблюдения санитарных норм, поддержания чистоты и обеспечения трудовой дисциплины:
– прием пищи и напитков (в том числе чая, кофе, воды, иных напитков) в рабочих помещениях и на рабочих местах не допускается;
– для приёма пищи и напитков работникам предоставляется специально оборудованная зона (комната отдыха/кухня), расположенная по адресу: [указать помещение];
– время для приёма пищи и напитков предусмотрено в обеденный перерыв в соответствии с графиком работы;
– исключения возможны при наличии медицинских показаний, подтверждённых документально, с разрешения работодателя.
📄 Приказ работодателя
ПРИКАЗ №___
о внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
г. [город] «___» _________ 2025 г.
В связи с необходимостью регламентации порядка приема пищи и напитков на рабочем месте,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в действующие Правила внутреннего трудового распорядка пункт 6.3 в следующей редакции:
(см. формулировку выше).
Ознакомить всех сотрудников с настоящими изменениями под роспись не позднее [дата].
Назначить ответственным за соблюдение данного порядка [ФИО, должность].
Основание: ст. 189, 190 Трудового кодекса РФ.
Генеральный директор _________ /ФИО/
Комментарии5
)))
Прямо так прозвучало.... как обязательный документ! Прямо вот у каждого предприятия где не позволительно такими вещами заниматься, вот должен быть в наличии, отдельный приказ "Запрещается пить чай на рабочем месте..."
Вот же ж бред бредовый....
И тут в эту контору приезжают важные лица, и что бы их всё же попотчивать, ну хотя бы даже и чайком, просто необходимо издать новый приказ
"отменить на 09.06.2025 действие приказа, запрещающего пить чай. 09.06. разрешается!"
И тут все кааааак запьют....
Эх, поразгоняют все бухгалтерии!(
Не думаю. Ведь для гостей место приёма чая не будет рабочим, следовательно, действие приказа о запрете на них не распространяется.
забыли про кофе (??) отдельный ЛНА или приказ😀 P.S. как хорошо, что у нас нет этой дуроты
я был в одной организации... Вроде как поначалу ничего особо не заметил.
Как-то при одном разговоре... слово за слово, определёнными органами по столу, мой собеседник рассказывает про сегодняшнюю начальницу
Дескать заходит она сюда в кабинет, а такая-то МарьВанна сидит чай пьёт. Начальница дескать на неё смотрит многозначительно, но та чего-то недопонимает и продолжает пить... Потом эта на неё каааак гаркнет, на что МарьВанна "чуть вместо чая кружку не откусила"... На том все ******** сразу и прекратились. А до того частенько вроде как выпивали.
Потом начал присматриваться - действительно, во всей организации никто не пьёт чай! До того как-то не особо до этого вдавался. Да и сам я не большой любитель. Когда нету, когда никто не пьёт - ну вроде как и не надо, сам и не вспомню. Бывает, конечно... но это если вместе с кем-то. А так.... реально даже не вспоминается
Я про что....
Если какому-то начальнику так не нравится... То в общем-то никаких приказов и не надо писать! Сами не захочете!