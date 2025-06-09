Вклад от участника ООО не учитывается в целях налога на прибыль – Минфин

Участник компании может вложить в нее деньги, вещи, акции. Такой вклад не учитывается в налоговой базе независимо от того, за счет каких источников он сделан.

Минфин разъяснил порядок учета при определении налоговой базы по налогу на прибыль вклада участника ООО в имущество такой компании.

В письме от 28.04.2025 № 03-03-08/42373 ведомство пишет, что в общем случае доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, полученные в качестве вклада в имущество ООО, при определении налоговой базы не учитываются: пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК.

Участник ООО может вносить деньги, вещи, доли (акции) в уставные капиталы других компаний, государственные и муниципальные облигации – если это предусмотрено уставом ООО или такое решение приняло общее собрание участников компании.

То есть вклад от участника общества не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если он сделан в соответствии со ст. 27 закона № 14-ФЗ об ООО. При этом не имеет значения, за счет каких источников сделан вклад: это могут быть бюджетные средства либо иные источники.

Научим рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, выбрать законный метод налоговой оптимизации, работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.