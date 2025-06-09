Для получения стандартных налоговых вычетов на детей подавать заявление не нужно – ФНС

С начала 2025 года увеличили размеры налоговых вычетов по НДФЛ на детей. Чтобы их получать, нужно дать работодателю подтверждающие документы.

Размеры стандартного налогового вычета по НДФЛ выросли с начала 2025 года: на второго ребенка он составляет 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего – 6 тыс. рублей, напоминает ФНС. Опекунам и попечителям детей-инвалидов I или II группы положен вычет в размере 12 тыс. рублей.

Налоговый вычет родитель (опекун, попечитель) будет получать до того месяца, в котором его общий доход с начала года превысит 450 тыс. рублей.

Единственный родитель (усыновитель, опекун, попечитель) может получить вычет в двойном размере. Если такой родитель вступит в брак – со следующего месяца право на двойной вычет теряется.

Также двойной вычет может получить один из родителей, если второй напишет заявление об отказе от вычета.

«Например, у работницы трое детей возраста 10, семи и пяти лет. Ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей. Она является единственным родителем. Вычеты предоставляются в двойном размере, то есть сотрудник получает у работодателя: на содержание первого ребенка – 2 800 рублей, второго – 5 600 рублей, на третьего – 12 000 рублей в месяц. Общая сумма налогового вычета составляет 20 400 рублей в месяц. Она будет вычитаться из дохода до сентября включительно, так как именно в этом месяце налогооблагаемый доход с начала года достигнет порога 450 000 рублей», — приводит пример ФНС.

Эта работница будет платить НДФЛ из суммы 29 600 рублей (50 000 руб. – 20 400 руб.), то есть 3 848 руб. Если не оформлять вычет, НДФЛ составит 6 500 руб.

Чтобы получить вычет, писать заявление не нужно. Достаточно дать работодателю подтверждающие документы: свидетельства о рождении, сведения об инвалидности, усыновлении и т. д.

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