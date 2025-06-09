Пользователи по все стране могут отправлять личные посылки через Ozon

Маркетплейс Ozon начал доставлять товары между физлицами по всей России. Теперь сервис отправки личных посылок работает для всех 58,1 млн клиентов.

«Услугу также смогут получать новые пользователи Ozon. Посылки весом до 35 кг и размерами не более 57 45 21 см можно отправить как внутри одного региона, так и в другие регионы России по единому тарифу», — сказали в компании.

Все посылки будут проверять на ПВЗ, чтобы не доставлять опасные товары (например, оружие или пиротехнику). Также нельзя перевозить документы, удостоверяющие личность и крупногабаритные предметы.

Владельцы ПВЗ, которые принимают личные посылки, получат дополнительное вознаграждение.

Недавно мы писали, что Ozon запустил пилотный сервис по доставке личных посылок.

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