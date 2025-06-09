Минфин смягчит налоговые условия для электроэнергетики в новых регионах

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в НК об отмене НДС с компенсации энергосбытовой компании.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении предложение Минфина о смягчении налоговых условий для электроэнергетики в новых регионах, сообщает ведомство.

Законопроект предусматривает отмену НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, которая поставляет электроэнергию в новые регионы, до 1 января 2028 года.

Сейчас в новых регионах продажа электроэнергии идет по регулируемым государством тарифам, которые ниже цены ее приобретения. Минфин предлагает не облагать НДС сумму компенсации недополученных денежных средств компании.

По мнению ведомства, такая норма позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии во время поэтапного выравнивания цен на электроэнергию в новых регионах со среднероссийскими тарифами.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

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