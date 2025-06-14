ФНС: формировать кассовые чеки коррекции нужно на каждый некорректный чек отдельно

С ФНС поделились ситуацией: пробили случайно чек на приход безнала на расчетный счет, а приход был налом. Получается выбили чек на безнал, потом сделали чек на возврат безналом и потом выбили новый чек на нал.

Это нарушение: надо было делать корректирующие чеки, дала понять ФНС в своем телеграм-чате.

Если был сформирован некорректный кассовый чек, необходимо сформировать кассовый чек коррекции, идентичный некорректному на обратную операцию. Например: для операции «приход» обратной является «возврат прихода».

После этого нужно сформировать чек коррекции с корректными данными, указав фискальный признак ошибочного чека. При этом формировать кассовые чеки коррекции необходимо на каждый некорректный кассовый чек отдельно.

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