Доходы иностранного исполнителя от российской компании в рунете считаются доходами в РФ

Российская компания, которая платит иностранцу по договору ГПХ, будет налоговым агентом и должна удерживать НДФЛ.

Налоговики ответили, должна ли рассчитывать и платить НДФЛ российская компания, которая заключила договор ГПХ с иностранцем, выполняющим работы на территории Казахстана.

«Если исполнитель по договору ГПХ живет за пределами РФ, там же выполняет работы или оказывает услуги, и это указано в договоре, при этом работы выполняются в ru-зоне интернета и доход выплачивает российская компания (ИП), то доход при соблюдении условий, установленных пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК, относится к доходам от источников в Российской Федерации», — ответили налоговики в чате ФНС.

Соответственно, компания в отношении такого дохода признается налоговым агентом и должна удержать и заплатить НДФЛ.

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