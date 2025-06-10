Клиенты получат кешбэк от банков на рекордные 220 млрд рублей

По итогам 2025 года общая сумма выплат кешбэка от банков может составить 450-500 млрд рублей.

За первую половину 2025 гола банки перечислят клиентам 220 млрд рублей кешбэка. Для сравнения, за весь 2024 год крупнейшие кредитные организации выплатили 300 млрд, а за 2023 — порядка 200 млрд.

В ВТБ считают, что по итогам 2025 года сумма кешбэка может достичь 450-500 млрд рублей. В «Новикоме» заметили, что с января по май 2025 года выплаты уже составили 273 млн рублей, это в 2,3 раза больше, чем в том же периоде 2024 года. Об этом пишут «Известия».

В «Совкомбанке» суммы кешбэка увеличились на 70%, с января по апрель банк перечислил 1,9 млрд баллов, которые можно обменять на рубли по курсу один к одному. За первые пять месяцев 2025 года банк «ДОМ.РФ» выплатил клиентам на 35% больше кешбэка, чем за тот же период прошлого года.

Начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко объяснил такие показатели тем, что клиенты стали внимательнее следить за программами лояльности, а также выбирать тот банк, где ему выгоднее оплачивать повседневные расходы.

Причины роста кешбэка в росте инфляции, популярности безналичных платежей, а также в конкуренции между банками.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков считает, что в будущем банки откажутся от попыток переманивать клиентов лучшими условиями по кешбэку, поскольку это сильно увеличивает затраты на каждого человека. Программы лояльности станут более гибкими и точными, чтобы сохранить доходность банка и одновременно удержать клиентов.

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