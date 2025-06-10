Клиенты получат кешбэк от банков на рекордные 220 млрд рублей
За первую половину 2025 гола банки перечислят клиентам 220 млрд рублей кешбэка. Для сравнения, за весь 2024 год крупнейшие кредитные организации выплатили 300 млрд, а за 2023 — порядка 200 млрд.
В ВТБ считают, что по итогам 2025 года сумма кешбэка может достичь 450-500 млрд рублей. В «Новикоме» заметили, что с января по май 2025 года выплаты уже составили 273 млн рублей, это в 2,3 раза больше, чем в том же периоде 2024 года. Об этом пишут «Известия».
В «Совкомбанке» суммы кешбэка увеличились на 70%, с января по апрель банк перечислил 1,9 млрд баллов, которые можно обменять на рубли по курсу один к одному. За первые пять месяцев 2025 года банк «ДОМ.РФ» выплатил клиентам на 35% больше кешбэка, чем за тот же период прошлого года.
Начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко объяснил такие показатели тем, что клиенты стали внимательнее следить за программами лояльности, а также выбирать тот банк, где ему выгоднее оплачивать повседневные расходы.
Причины роста кешбэка в росте инфляции, популярности безналичных платежей, а также в конкуренции между банками.
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков считает, что в будущем банки откажутся от попыток переманивать клиентов лучшими условиями по кешбэку, поскольку это сильно увеличивает затраты на каждого человека. Программы лояльности станут более гибкими и точными, чтобы сохранить доходность банка и одновременно удержать клиентов.
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