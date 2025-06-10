Когда нужно отчитаться в налоговую о движении денег на счете в турецком банке: ответ ФНС

РФ обменивается с Турцией финансовой информацией в автоматическом режиме. Можно не отчитываться, если остаток или сумма списаний на зарубежном счете не больше 600 тыс. рублей.

Налоговиков спросили – нужно ли отчитываться в налоговую о движении денег по счету в турецком банке, если сумма около 3 000 рублей.

Турция входит в перечень государств и территорий, с которыми РФ обменивается финансовой информацией в автоматическом режиме, утвержденный приказом ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@, ответили налоговики.

«Поэтому в соответствии ч. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ физическое лицо – резидент не представляет в указанном в обращении случае отчет при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на зарубежный счет, либо общая сумма денежных средств, списанных с зарубежного счета, за отчетный год, либо остаток денежных средств на зарубежном счете по состоянию на конец отчетного года не превышают 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте)», — написали инспекторы.

Соответственно, при списании или зачислении на счет в турецком банке 3 000 рублей отчитываться не нужно.

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