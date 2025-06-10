Учредитель подарил компании товар: есть случаи, когда его нужно включить в доход

Если участник ООО передал товар компании по договору дарения, и его продадут в течение года – стоимость товара учитывают в доходах.

Единственный учредитель ООО передал компании товар по договору дарения. Но товар предназначен дальнейшей перепродажи. Его распродадут в течение года. Возникла сложность: должна ли в таком случае компания на доходно-расходной УСН включать этот товар в состав доходов.

«Переданное от участника имущество не признается доходом в случае, если в течение года оно не передается третьим лицам: пп. 11 п. 1 ст. 251 НК», — отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

На упрощенке не учитываются доходы, перечисленные в ст. 251 НК (ст. 346.15 НК).

Поэтому, если участник внес товар, и его продали в течение года, то стоимость товара – это внереализационный доход ООО. Даже если товар подарил единственный участник компании.

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