До 1 августа 2025 в новых регионах только две категории бизнеса могут работать без ККТ

В новых субъектах России онлайн-кассы обязательно применяются с 1 февраля 2025 года. Некоторые ИП без работников пока еще могут не применять контрольно-кассовой технику.

Налоговики в чате ФНС напомнили порядок применения ККТ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С 1 февраля 2025 года применение контрольно-кассовой техники стало обязательным для компаний на ОСНО.

Для некоторых категорий налогоплательщиков, зарегистрированных и работающих в новых регионах, постановлением Правительства от 17.08.2024 № 1104 установили такие сроки обязательного применения ККТ:

для компаний на УСН или ЕСХН и с работниками – с 1 марта 2025 года;

ИП с работниками – с 1 мая 2025;

ИП на ОСНО без работников – с 1 июня 2025.

Все еще вправе не применять ККТ: ИП на УСН без работников – до 1 июля 2025 ;

ИП на ЕСХН или на ПСН и без работников – до 1 августа 2025 года.

Условия, при которых компании и ИП вправе не применять ККТ в работе, установлены ст. 2 закона № 54-ФЗ, отметили налоговики.

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