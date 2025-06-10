До 1 августа 2025 в новых регионах только две категории бизнеса могут работать без ККТ
Налоговики в чате ФНС напомнили порядок применения ККТ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С 1 февраля 2025 года применение контрольно-кассовой техники стало обязательным для компаний на ОСНО.
Для некоторых категорий налогоплательщиков, зарегистрированных и работающих в новых регионах, постановлением Правительства от 17.08.2024 № 1104 установили такие сроки обязательного применения ККТ:
для компаний на УСН или ЕСХН и с работниками – с 1 марта 2025 года;
ИП с работниками – с 1 мая 2025;
ИП на ОСНО без работников – с 1 июня 2025.
Все еще вправе не применять ККТ:
ИП на УСН без работников – до 1 июля 2025;
ИП на ЕСХН или на ПСН и без работников – до 1 августа 2025 года.
Условия, при которых компании и ИП вправе не применять ККТ в работе, установлены ст. 2 закона № 54-ФЗ, отметили налоговики.
VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.
Начать дискуссию