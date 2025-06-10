Налоговики автоматизируют процессы: где было «три клика» — кликов вообще не будет

За 10 лет ФНС внедрила 694 автоматизированных процесса. Например, обработка заявлений по УСН и ПСН сократилась с 13 до трех дней.

ФНС активно внедряет автоматизацию: за 10 лет число процессов, которые выполняются автоматизированным способом, выросло в пять раз: со 139 в 2015 году до 694 в 2025-м. Об этом рассказал начальник Управления модернизации налоговых органов ФНС Павел Лабазнов.

«Раньше работала метафора “в три клика”, “в два клика” — так должны выполняться какие-то операции. То есть если граждане должны что-то делать, то не больше трех кликов. Сейчас мы ориентированы на то, чтобы кликов вообще не было», – сказал Лабазнов.

Налоговики применяют современные IT-решения, в том числе программные роботы и процесс-майнинг для работы с большим объемом данных. Технология изучает так называемые цифровые следы – путь, который проходит каждый документ, декларация, любой процесс взаимодействия ФНС с человеком, анализирует его и улучшает, устраняя ошибки. Сейчас технология охватила 83 автоматизированных процесса, а к концу года этот показатель достигнет 100 ключевых процессов из 354.

То есть решать вопросы налогоплательщиков будут быстрее — как при обращении онлайн, так и при личном визите в налоговую.

Программный робот – это быстрое решение, а за ним следует штатная автоматизация в информационной системе АИС «Налог-3». Благодаря роботам налоговики не занимаются рутиной, повторяющейся работой по копированию информации, ее группировкой, массовой выгрузкой, отправкой документов.

Например, благодаря этому обработка заявлений по упрощенной и патентной системе налогообложения сократилась с 13 до трех дней, отметил Павел Лабазнов.

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