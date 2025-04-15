Какие задачи стыдно не автоматизировать в 2025 году

Когда ручное управление становится проблемой

Представьте себе компанию «БухКонсалт Плюс», которая оказывает услуги по бухгалтерскому и налоговому учету. Гордая вывеска, три года на рынке, офис в бизнес-центре, 12 бухгалтеров и директор Виктор Семенович, который до сих пор хранит свой первый калькулятор.

Компания обслуживает клиентов по всей России — от Калининграда до Владивостока. Казалось бы, серьезный бизнес. Но если заглянуть внутрь, картина откроется весьма занимательная.

Менеджер Марина ведет учет клиентов в специальной тетрадке, Елизавета — в Excel. У менеджера Константина вместо тетрадки и таблицы — стопка стикеров с напоминаниями, половина из которых разлетелась по всему офису вместе с информацией о клиентах.

А недавно и вовсе случился конфуз. Оказалось, что с компанией «Гранитный завод» договор был подписан только со стороны «БухКонсалт Плюс» — клиент не поставил свою подпись. В итоге возник спор о стоимости услуг, и выяснилось, что доказывать свою правоту гораздо проще, если есть подписанные документы.

Внутри компании тоже творится настоящий хаос. Ольга обслуживает 15 клиентов и каждый вечер задерживается допоздна, пьет третью чашку кофе и ненавидит день, когда решила стать бухгалтером. А Светлана уходит домой ровно в 18:00 — у нее всего 5 клиентов. Никто не знает, почему так происходит — может, Светлана работает эффективнее, а может, директор просто забыл равномерно распределить нагрузку.

Виктор Семенович, директор компании, периодически собирает планерки, где сотрудники нервно отчитываются о проделанной работе. Кто-то судорожно листает блокнот, кто-то пытается восстановить события по электронной почте, а кто-то просто кивает и надеется, что его не спросят ни о чем конкретном.

В какой-то момент Виктор Семенович понял, что его бизнес похож на популярный анекдот про лебедя, рака и щуку — только у него дюжина бухгалтеров, разрозненные Excel-таблицы и бумажные стикеры.

Знакомая ситуация? Если вы узнали в этом описании свою компанию хотя бы частично — возможно, пришло время признать, что некоторые процессы стыдно не автоматизировать в 2025 году. Особенно когда речь идет о работе с клиентами — главным источником дохода любой компании.