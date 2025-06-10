👶 Размер пособия по уходу за ребенком хотят привязать к числу детей в семье

Чем больше детей в семье, тем больше родители будут получать от государства. Например, размер пособия при рождении третьего ребенка составит 100% среднего заработка за последние два года, а при появлении четвертого — 150%.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком. Итоговая сумма выплат будет зависеть от количества детей в семье.

При рождении первого ребенка будут платить текущий размер пособия: это 40% от среднего заработка за последние два года. При рождении второго ребенка выплата составит 50% среднего заработка, при рождении третьего — 100%, четвертого — 150%. Об этом пишут РИА Новости.

Яна Лантратова считает, что такие изменения будут способствовать росту рождаемости и снижению уровня бедности семей.

В 2025 году минимальный размер ежемесячного пособия составляет 9 227,24 рубля, а максимальный — 69 тыс. Средний размер детских пособий по стране равен 15-20 тыс. рублей в месяц.

Согласно прогнозу Росстата, к 2046 году численность населения может сократиться до 130,6 млн человек.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.