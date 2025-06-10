У родителей будет доступ к информации о банковских счетах подростков

Родители смогут следить за банковскими операциями своих детей, чтобы вовремя пресечь попытки вовлечь подростков в мошеннические схемы.

10 июня 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о защите банковских счетов несовершеннолетних.

Согласно закону, родители или другие законные представители подростков от 14 до 18 лет смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам. Ожидается, что это дополнительно защитит подростков от попыток вовлечь их в мошенничество с использованием их банковских карт.

«Сведения о законных представителях банки будут получать в электронном виде с помощью системы ГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — сказано на сайте Госдумы.

Взрослые смогут получить информацию о счетах подростков на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

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