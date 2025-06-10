💬 Госдума одобрила поправку о запуске национального цифрового сервиса

Пользователи национального мессенджера смогут получать коммерческие и государственные услуги в одном приложении, а также вести переписки и работать с электронными документами.

Депутаты Госдумы приняли поправку к закону об обработке персональных данных. Его приняли в окончательном чтении 10 июня 2025 года. Поправка подразумевает, что в России будет создан национальный цифровой многофункциональный сервис.

Он будет работать как мессенджер для общения по переписке и телефонных звонков, а также станет платформой для государственных и коммерческих услуг. Программное обеспечение будет создано российским юридическим лицом с исключительным правом на владение платформой.

Национальный мессенджер интегрируют с Госуслугами, что позволит исключить анонимную регистрацию, а также сразу получать информацию об уже загруженных документах. Сервис можно применять для работы с документами в электронном виде. Например, подписывать их электронной подписью.

В тексте закона сказано, что согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от других подписываемых документов.

Основные положения закона вступят в силу после официального опубликования, а некоторые — с 1 сентября 2025 года.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.