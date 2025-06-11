Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС об автоматических акциях для селлеров

Торговые площадки создали прозрачные условия для участия продавцов в автоакциях и распродажах. Теперь селлеры могут отказаться от этого, причем их товары не упадут в поисковой выдаче.

Маркетплейсы Ozon и Wildberries подтвердили Федеральной антимонопольной службе (ФАС), что внесли все изменения в свои программы, чтобы продавцы могли принимать участие в акциях и распродажах по своему желанию.

Ранее ФАС выдавала маркетплейсам предупреждения. Они должны были создать прозрачный механизм для участия селлеров в автоматических акциях, из-за которых предприниматели теряли право управлять ценами на свои товары.

С 3 апреля 2025 года селлеры Ozon могут установить бессрочный запрет на добавление их товаров в раздел с акциями. Подобная функция начала работать на Wildberries с 7 апреля 2025 года.

«Исполнение предупреждений маркетплейсами позволит обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в автоакциях», — сказано на сайте ФАС.

Кроме того, Ozon разработал дополнительное уведомление для вновь присоединившихся к площадке продавцов об участии в автоакциях с помощью всплывающего окна на этапе заведения карточек товаров. Маркетплейс также устранил бустинг (продвижение в поисковой выдаче) в размере 10% — для тех продавцов, которые не отозвали участие в акциях.

На Wildberries подготовили для селлеров расширенную инструкцию, где описали четкую работу блокировки участия в акциях.

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